La Corte Suprema respinge ancora il blocco della legge sull’aborto in Texas (Di venerdì 21 gennaio 2022) I giudici della Corte Suprema. Seduti (da sx): Samuel A. Alito, Clarence Thomas, John G. Roberts, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor. In piedi (da sx): Brett M. Kavanaugh, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch, and Amy Coney Barrett. Un nuovo stop al blocco. E una delle norme più restrittive d’America resta in vigore. La Corte Suprema Americana ha respinto un nuovo tentativo di bloccare la legge che vieta l’aborto in Texas dopo le prime sei settimane. Una questione che va avanti ormai da mesi tra botte e risposte legali, accuse, proteste e pareri che si susseguono a più voci, dal governo alle piazze. L’ordine non è firmato, ma la divisione ideologica tra i togati è evidente, ed emerge dal fatto che i tre giudici liberal della ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) I giudici. Seduti (da sx): Samuel A. Alito, Clarence Thomas, John G. Roberts, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor. In piedi (da sx): Brett M. Kavanaugh, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch, and Amy Coney Barrett. Un nuovo stop al. E una delle norme più restrittive d’America resta in vigore. LaAmericana ha respinto un nuovo tentativo di bloccare lache vieta l’aborto indopo le prime sei settimane. Una questione che va avanti ormai da mesi tra botte e risposte legali, accuse, proteste e pareri che si susseguono a più voci, dal governo alle piazze. L’ordine non è firmato, ma la divisione ideologica tra i togati è evidente, ed emerge dal fatto che i tre giudici liberal...

