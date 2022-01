La contessa Virginia Verasis di Castiglione | la pioniera delle influencer

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Mi auguro vi abbiano regalato tanti libri per Natale. Si va sul sicuro e si possono riciclare con facilità senza quel sottile senso di colpa che ci assale quando riesumiamo l’ennesimo bagnoschiuma alla violetta, dono prezioso della zia di turno, che sembra sempre una cattiveria riciclare anche se il destinatario è il vostro più acerrimo nemico. I libri invece sono i benvenuti e racchiudono una piccola promessa di felicità. Intanto non ci vuole un green pass rafforzato per leggerli, né un tampone di giornata e forse anche per questo in qualche modo si sono trasformati nell’atto culturale più libero di questi ultimi difficili anni. I primi giorni dell’anno, poi, sono il periodo più adatto per recuperare letture tenute in serbo come si fa con l’ultima fetta di torta a una festa di compleanno. È così che mi sto gustando ...