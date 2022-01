La bioeconomia in Italia vale 100 miliardi (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Italia il valore aggiunto della bioeconomia è di circa 100 miliardi di euro, anche se le varie regioni viaggiano a diverse velocità. La Toscana, le Marche e il Friuli Venezia - Giulia sono le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inil valore aggiunto dellaè di circa 100di euro, anche se le varie regioni viaggiano a diverse velocità. La Toscana, le Marche e il Friuli Venezia - Giulia sono le ...

Ultime Notizie dalla rete : bioeconomia Italia La bioeconomia in Italia vale 100 miliardi In Italia il valore aggiunto della bioeconomia è di circa 100 miliardi di euro, anche se le varie regioni viaggiano a diverse velocità. La Toscana, le Marche e il Friuli Venezia - Giulia sono le regioni ...

Bioeconomia, le regioni al top Toscana, Marche e Friuli guidano il gruppo di testa. Il valore aggiunto dei settori coinvolti raggiunge quota 100 miliardi di euro, 2 milioni gli addetti. Il Mezzogiorno prova a ridurre il gap sfrutta ...

