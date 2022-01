La 28enne incinta non vaccinata morta di Covid all’Umberto I di Roma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aveva solamente 28 anni, stava per dare alla luce un bambino. Poi l’infezione da Sars-CoV-2 che, da non immunizzata, l’ha colpita provocando la forma più severa a grave di Covid. Polmoni compromessi, ossigenazione del sangue al minimo. Nonostante il tentativo dei medici dell’ospedale Umberto I di Roma, la donna incinta non vaccinata non ce l’ha fatta ed è deceduta. Il personale sanitario del nosocomio capitolini, però, sono riusciti a procedere con il parto prematuro e il neonato è nato e, pur tra mille difficoltà, sembra stare bene. incinta non vaccinata muore di Covid all’ospedale Umberto I Una tragedia che ha portato una giovane futura mamma a perdere la propria vita. La donna, 28 anni, era incinta di diversi mesi, ma non aveva completato la sua ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aveva solamente 28 anni, stava per dare alla luce un bambino. Poi l’infezione da Sars-CoV-2 che, da non immunizzata, l’ha colpita provocando la forma più severa a grave di. Polmoni compromessi, ossigenazione del sangue al minimo. Nonostante il tentativo dei medici dell’ospedale Umberto I di, la donnanonnon ce l’ha fatta ed è deceduta. Il personale sanitario del nosocomio capitolini, però, sono riusciti a procedere con il parto prematuro e il neonato è nato e, pur tra mille difficoltà, sembra stare bene.nonmuore diall’ospedale Umberto I Una tragedia che ha portato una giovane futura mamma a perdere la propria vita. La donna, 28 anni, eradi diversi mesi, ma non aveva completato la sua ...

Advertising

QdSit : Una 28enne incinta, non vaccinata contro Covid-19, è deceduta al Policlinico Umberto I di Roma. ... #bambino… - vienegiututto : RT @neXtquotidiano: La 28enne incinta non vaccinata morta di Covid all’Umberto I di Roma - EEtted : RT @neXtquotidiano: La 28enne incinta non vaccinata morta di Covid all’Umberto I di Roma - PiccoloPesceNer : RT @neXtquotidiano: La 28enne incinta non vaccinata morta di Covid all’Umberto I di Roma - ultimenotizie : Una donna 28enne incinta non vaccinata è morta all'Umberto I di #Roma. «Durante le fasi della degenza si è tentato… -