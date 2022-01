Kate Middleton e la pet therapy | l’amore per i cani è di famiglia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La duchessa, in visita con il marito William al Clitheroe Community Hospital, si è divertita insieme al piccolo Alfie, un cucciolo di cockapoo, addestrato per supportare pazienti, ma non solo. D’altronde, che gli amici a quattro zampe facciano miracoli, lo sa bene grazie ai racconti di suo fratello James

Dopo i festeggiamenti per il quarantesimo compleanno, e i , anche Kate Middleton è tornata al lavoro. Come affrontare il rietro? Con un elegantissimo cappotto cammello, ed uno blu. Eleganti, ma anche funzionali, sono stati l'asso nella manica della Duchessa. Con ...Tra una coccola e l'altra, Kate nota un particolare divertente: «Come sei dolce. Ti abbini al mio cappotto!» esclama la duchessa tenendo il cucciolo in braccio.