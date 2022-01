Juventus | Zambrotta su Pirlo | «Aveva bisogno di tempo | è stato un peccato»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ex bianconeroha parlato dell’esonero dida allenatore dellaGianluca, ex calciatore della, in una intervista al Corriere di Torino ha parlato dell’esonero dida allenatore bianconero.ESONERARE– «Secondo me sì, con tutto il rispetto per il lavoro di Allegri. Andrea era alla prima esperienza da allenatore edi. Ha fatto un ottimo lavoro pur essendo all’esordio sulla panchina di una big». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Gianluca, ex difensore della Juve , parla alla Gazzetta dello Sport del momento in casa Inter : 'Per me è un bene che ci sia maggiore equilibrio. L'Inter è stata formata da Conte e Inzaghi sta dando ...La, allenata da Fabio Capello, scese in campo con Chimenti; Zebina (6' sts Mutu), Kovac, F. Cannavaro,; Camoranesi (25' st Del Piero), Vieira, Emerson, Nedved; Trezeguet (13' pts ...In vista di Milan-Juventus, il doppio ex della partita Zambrotta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere di Torino. "Il Milan è un po' incerottato, ha perso ...L'ex terzino della Juventus e del Milan ha parlato della partita di domenica sera in programma a San Siro tra le sue due ex squadre e importate per la classifica ...