Juventus-Vlahovic, si scalda l’asse Torino-Firenze: chiusura vicina? (Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi movimenti di mercato si sono già registrati, con diverse squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro che hanno piazzato diversi colpi nel tentativo di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. Come spesso capita, questa finestra invernale dedicata alle trattative non è semplice e affolla gli incubi di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere sono le avversarie più insidiose per i dirigenti sportivi. Inoltre, la crisi pandemica non invoglia le società a spendere eccessivi capitali: anche il mondo del calcio vive, infatti, in questa incertezza dovuta ai (tanti) nuovi positivi. Si cercano occasioni, soprattutto in prestito. Nello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi movimenti di mercato si sono già registrati, con diverse squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro che hanno piazzato diversi colpi nel tentativo di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. Come spesso capita, questa finestra invernale dedicata alle trattative non è semplice e affolla gli incubi di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere sono le avversarie più insidiose per i dirigenti sportivi. Inoltre, la crisi pandemica non invoglia le società a spendere eccessivi capitali: anche il mondo del calcio vive, infatti, in questa incertezza dovuta ai (tanti) nuovi positivi. Si cercano occasioni, soprattutto in prestito. Nello ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, assalto a Vlahovic: lo vuole subito, i dettagli dell’offerta #calciomercato - capuanogio : ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (va… - calciomercatoit : ??#Juventus, accordo raggiunto tra #Fiorentina e #Arsenal: ma #Vlahovic aspetta solo i bianconeri?? - MatteoMolta : #Ufficiale: #Vlahovic alla #Juventus , #Kulusevski è già stato avvisato ed è a Torino pronto per partire, sto facen… - Andreox_8 : No no no e no! #Vlahovic #mercatojuve #Calciomercato #Juventus -