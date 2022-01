Juventus, Rugani “indebita” i bianconeri: pronto rinnovo milionario, le cifre (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Juventus è pronta a blindare Rugani; il difensore ha convinto tutti con una serie di prestazioni di altissimo profilo. Il mese di gennaio potrebbe aver rappresentato la svolta per Daniele Rugani; il centrale della Juventus ha giocato cinque partite tra campionato, Supercoppa e coppa Italia. Allegri, che prima di questo periodo, aveva usato il difensore solo contro la Fiorentina, è stato costretto a mandare in campo il classe 1994 a causa della doppia indisponibilità di Chiellini e Bonucci. L’ex Cagliari ha risposto nel migliore dei modi, fornendo una serie di prestazioni di altissimo livello. Nell’ultima partita, contro la Sampdoria in coppa Italia, si è anche tolto la soddisfazione di realizzare la rete del momentaneo due a zero (gara terminata quattro a uno). Juventus, calciatore operato al ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Laè pronta a blindare; il difensore ha convinto tutti con una serie di prestazioni di altissimo profilo. Il mese di gennaio potrebbe aver rappresentato la svolta per Daniele; il centrale dellaha giocato cinque partite tra campionato, Supercoppa e coppa Italia. Allegri, che prima di questo periodo, aveva usato il difensore solo contro la Fiorentina, è stato costretto a mandare in campo il classe 1994 a causa della doppia indisponibilità di Chiellini e Bonucci. L’ex Cagliari ha risposto nel migliore dei modi, fornendo una serie di prestazioni di altissimo livello. Nell’ultima partita, contro la Sampdoria in coppa Italia, si è anche tolto la soddisfazione di realizzare la rete del momentaneo due a zero (gara terminata quattro a uno)., calciatore operato al ...

