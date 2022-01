Juventus, l’obiettivo di mercato è sfumato per pochi milioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Juventus è sempre a caccia di interessanti opportunità di mercato, ma nelle ultime ore un affare sembrerebbe saltato definitivamente. Domenica sera la Juventus affronterà un match fondamentale nella corsa Champions contro il Milan, ma i bianconeri sono anche molto attenti al calciomercato. La formazione guidata da Massimiliano Allegri lavora soprattutto al reparto offensivo dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Laè sempre a caccia di interessanti opportunità di, ma nelle ultime ore un affare sembrerebbe saltato definitivamente. Domenica sera laaffronterà un match fondamentale nella corsa Champions contro il Milan, ma i bianconeri sono anche molto attenti al calcio. La formazione guidata da Massimiliano Allegri lavora soprattutto al reparto offensivo dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Arrivabene ha l'obiettivo di tagliare del 15% il monte ingaggi della #Juventus. Ecco perché sui contratti in scade… - TuttoMercatoWeb : Dybala, Cuadrado e gli altri. La Juventus taglia gli ingaggi con l'obiettivo della sostenibilità - romeoagresti : La #Juve incontrerà il #Sassuolo la prossima settimana per #Scamacca (obiettivo per l’estate) // Juve will meet Sas… - DanyRoss70 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - #Vlahovic l'obiettivo: sfida lanciata a #Commisso e all'#Arsenal - calciomercatoit : ??#Juventus - #Vlahovic l'obiettivo: sfida lanciata a #Commisso e all'#Arsenal -