Juventus, Cassano su Dybala: “Lo lasciano andare, per me non rinnova” (Di sabato 22 gennaio 2022) Continua a tenere banco la situazione di Paulo Dybala e la Juventus, con l’argentino che dovrà decidere se rinnovare o meno il contratto che scade a fine stagione con i bianconeri. Sul tema si è espresso in diretta alla Bobo Tv Antonio Cassano, che non si è nascosto: “Secondo me al 99.9% non rinnova, la Juventus ha capito che si tratta di un giocatore di 29 anni che non è continuo e non può riportare la squadra ai vecchi tempi. Allo stesso Dybala ha capito che la squadra avrà bisogno ancora di un paio d’anni almeno di ricostruzione. C’è stato anche qualche battibecco con Nedved e Arrivabene, alla fine la Juventus lo lascerà andare.” E sulla possibilità che l’Inter possa lanciarsi su Dybala, Cassano ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Continua a tenere banco la situazione di Pauloe la, con l’argentino che dovrà decidere sere o meno il contratto che scade a fine stagione con i bianconeri. Sul tema si è espresso in diretta alla Bobo Tv Antonio, che non si è nascosto: “Secondo me al 99.9% non, laha capito che si tratta di un giocatore di 29 anni che non è continuo e non può riportare la squadra ai vecchi tempi. Allo stessoha capito che la squadra avrà bisogno ancora di un paio d’anni almeno di ricostruzione. C’è stato anche qualche battibecco con Nedved e Arrivabene, alla fine lalo lascerà.” E sulla possibilità che l’Inter possa lanciarsi su...

