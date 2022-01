“Juve? Meglio non esserci andato…”: Il rossonero gela i tifosi (Di venerdì 21 gennaio 2022) In vista della sfida contro la Juventus, un rossonero parla di mercato: le dichiarazioni non piaceranno ai tifosi bianconeri. Un lungo corteggiamento, sfociato poi nel matrimonio andato in scena lo scorso 17 luglio. Dopo la prolungata esperienza in Premier League con le maglie dell’Arsenal e del Chelsea, Olivier Giroud ha scelto di proseguire in Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 gennaio 2022) In vista della sfida contro lantus, unparla di mercato: le dichiarazioni non piaceranno aibianconeri. Un lungo corteggiamento, sfociato poi nel matrimonio andato in scena lo scorso 17 luglio. Dopo la prolungata esperienza in Premier League con le maglie dell’Arsenal e del Chelsea, Olivier Giroud ha scelto di proseguire in Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ClaMarchisio8 : Siamo andati in vantaggio, subito il pareggio e sofferto... tanto! Bisogna tener duro, tanto sacrificio e sfruttare… - FBiasin : #Supercoppa voluta, conquistata, sofferta, stra-meritata contro una #Juve che tatticamente ha fatto il suo meglio.… - evivanco7 : RT @FeliceRaimondo: Visto l'andamento della gara direi che domani Bennacer tornerà in Italia col primo volo. Ottimo soprattutto in vista de… - GerardoMastino : @mirkonicolino @anomaleo Ma non dire cazzate che è meglio !! Almeno fino a giugno vlahovic non si muove da Firenze.… - BelluNicola : @GianniBalzarini La Juve a parte Pogba, non ha molta “fortuna” coi parametri zero. Perciò meglio tenersi Dybala che… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Meglio Film/Brutto: la rece di Mother/Android Ho potuto così vedere la Juve battere 4 - 1 la Sampdoria, e Andrea Conti segnare il suo primo gol ...per parlare di un film è dire 'eh ma se però avessero fatto X invece di Y sarebbe venuto meglio', ...

Commentatori del calcio in tv? Dateci Bobo Vieri (e imparate dagli altri sport) Dateci Bobo Vieri Davvero non si poteva scegliere di meglio? Davvero una finale Inter - Juve dall'ascolto assicurato in prima serata non meritava dei Campioni (con la C maiuscola). Non sta a noi fare ...

Juve, Locatelli cresce con un regista accanto. Allegri aveva ragione: serve un 'Pjanic' dal mercato Calciomercato.com Juventus-Vlahovic, la Fiorentina ha altre idee La Fiorentina più propensa a lasciarlo andare all'estero. La Juventus non pare aver perso le speranze di arrivare, già durante il mercato di gennaio, a Vlahovic. Secondo la Gazz ...

JUVE, COSA TI SERVE? il mercato è quasi agli sgoccioli e la Juventus al momento non ha fatto quasi nulla, mostrandosi praticamente immobile, nonostante delle esigenze di rosa, abbastanza evidenti. Un ...

Ho potuto così vedere labattere 4 - 1 la Sampdoria, e Andrea Conti segnare il suo primo gol ...per parlare di un film è dire 'eh ma se però avessero fatto X invece di Y sarebbe venuto', ...Dateci Bobo Vieri Davvero non si poteva scegliere di? Davvero una finale Inter -dall'ascolto assicurato in prima serata non meritava dei Campioni (con la C maiuscola). Non sta a noi fare ...La Fiorentina più propensa a lasciarlo andare all'estero. La Juventus non pare aver perso le speranze di arrivare, già durante il mercato di gennaio, a Vlahovic. Secondo la Gazz ...il mercato è quasi agli sgoccioli e la Juventus al momento non ha fatto quasi nulla, mostrandosi praticamente immobile, nonostante delle esigenze di rosa, abbastanza evidenti. Un ...