Just eat | il 22 gennaio lo sciopero dei rider | “Abbiamo il contratto ma siamo pagati meno di tutti gli altri corrieri I mezzi? A carico nostro”

"Indubbiamente ci sono stati dei passi avanti rispetto al far west del lavoro a cottimo sotto algoritmo degli scorsi anni, eppure la contrattazione dei sindacati confederali lascia enormi margini di scontento e condizioni di lavoro inaccettabili per i lavoratori". Così il sindacato di base Si Cobas ha presentato in conferenza stampa a Genova, sotto la sede regionale ligure della Rai, lo sciopero dei ciclofattorini di Just Eat indetto per sabato 22 gennaio. Una mobilitazione che ha lo scopo di proseguire nel percorso di riconoscimento di maggiori tutele, dopo il passaggio dal pagamento a cottimo a un regolare contratto di assunzione. Si tratta del secondo sciopero nel giro di un mese, dopo il primo che ha visto solo a Genova l'adesione di un centinaio di lavoratori che hanno attraversato alcune vie ...

