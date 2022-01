Julian Alvarez al Manchester City, nuove conferme: italiane beffate (Di venerdì 21 gennaio 2022) . L’attaccante argentino dovrebbe finire in Premier Trovano conferme le indiscrezioni di Olè sul possibile trasferimento di Julian Alvarez al Manchester City. Come riporta Alfredo Pedullà accordo impostato col Manchester City per 17,5-18 milioni di euro più 24 per cento di tasse. Il River aspetta per qualche ora o per qualche giorno e poi chiude sotto clausola, tenendoselo almeno fino a giugno. Sul giocatore c’erano Milan, Juventus, Inter, Napoli e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) . L’attaccante argentino dovrebbe finire in Premier Trovanole indiscrezioni di Olè sul possibile trasferimento dial. Come riporta Alfredo Pedullà accordo impostato colper 17,5-18 milioni di euro più 24 per cento di tasse. Il River aspetta per qualche ora o per qualche giorno e poi chiude sotto clausola, tenendoselo almeno fino a giugno. Sul giocatore c’erano Milan, Juventus, Inter, Napoli e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

