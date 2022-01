Johnny Depp sarà Luigi XV nel nuovo film diretto da Maiwenn (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'attore Johnny Depp sarà il protagonista del nuovo film diretto da Maiwenn con la parte del re francese Luigi XV. Johnny Depp sarà il protagonista del nuovo film diretto da Maiwenn in cui interpreterà il ruolo del re Luigi XV. Per ora non si conoscono il titolo e i dettagli del progetto che verrà prodotto da Pascal Caucheteux e Why Not Productions. Le riprese del nuovo film con star Johnny Depp inizieranno questa estate e dureranno circa tre mesi in vari luoghi iconici di Parigi. Molte delle scene verranno realizzate ad esempio al Palazzo di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'attoreil protagonista deldacon la parte del re franceseXV.il protagonista deldain cui interpreterà il ruolo del reXV. Per ora non si conoscono il titolo e i dettagli del progetto che verrà prodotto da Pascal Caucheteux e Why Not Productions. Le riprese delcon starinizieranno questa estate e dureranno circa tre mesi in vari luoghi iconici di Parigi. Molte delle scene verranno realizzate ad esempio al Palazzo di ...

