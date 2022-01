Jannik Sinner | robe da pazzi all' Australian Open | nel cuore della notte il video che la dice lunghissima | Guarda

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sta sempre più nascendo una stella del tennis mondiale. E questa stella brilla di azzurro e risponde a, il tennista italiano che ha vinto al primo turno aglicontro Johnson in tre set. Match finito a tarda, eppure in pochissimi avevano lasciato il campo. Insomma, lo spettacolo-non se lo vuole perdere nessuno. E così, ecco che nell'intervista a fine partita si parte proprio da questo: ti stai divertendo col pubblico?, chiedono a. E lui: "Certo, per me è davvero un piacere giocare qui. L'anno scorso feci il primo turno su questo campo, è un'emozione speciale tornare qui. Grazie per essere rimasti, visto che è quasi l'una di. Amo giocare qui in Australia, in match serale è una cosa speciale", ...

Nel tabellone principale dell'Australian Open c'è, qualificato per il terzo turno dopo due ottime vittorie, ma stavolta l'altoatesino non è l'unico atleta del Piatti Tennis Center impegnato in uno dei quattro tornei più importanti al ...Nel tabellone principale dell'Australian Open c'è, qualificato per il terzo turno dopo due ottime vittorie, ma stavolta l'altoatesino non è l'unico atleta del Piatti Tennis Center impegnato in uno dei quattro tornei più importanti al ...Australian Open 21 Gennaio 2022, dopo il grande colpo di Berrettini, torna in campo anche Jannik Sinner favorito per approdare agli ottavi.Jannik Sinner affronterà Taro Daniel nel match valido per il terzo turno degli Australian Open 2022. Il tennista italiano scenderà in campo sabato 22 gennaio (non prima delle ore 07.00) per fronteggia ...