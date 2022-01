Jack Miller positivo al Covid | Ducati rinvia la presentazione

(Di venerdì 21 gennaio 2022)al-19. Il pilota australiano ha comunicato di aver contratto il virus dopo l’esito di un tampone molecolare eseguito il 19 gennaio.è fortunatamente asintomatico ed è in isolamento; si sottoporrà a un nuovo controllo la prossima settimana e in caso di negatività potrà viaggiare. Il virus gli impedirà di partire per l’Europa e partecipare alladella nuova Desmosedici, in programma il 28 gennaio. Avrebbe dovuto infatti prendere parte allo shooting ufficiale diLenovo. Laè stata quindita al 7 febbraio, con la nuova livrea che sarà comunque mostrata online il 31 gennaio. Il pilota aveva chiuso la stagione al quarto posto, con cinque podi, di cui due vittorie nei ...

