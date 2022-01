Italia, c’è l’annuncio: torna in Nazionale! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi tornerà a far parte dello staff della Nazionale di Roberto Mancini. In una commuovente intervista rilasciata a Sportweek nell’agosto scorso, l’ex centrocampista di Roma e Boca Juniors aveva reso nota la volontà di lasciare lo staff tecnico azzurro per cominciare la sua carriera da allenatore, ma i ritardi causati dal Covid per prendere il patentino ed iscriversi al corso Uefa Pro lo hanno costretto a rimandare l’appuntamento con la panchina. Daniele De RossiCiononostante, l’ex capitano giallorosso non ha saputo dire di no alla richiesta pervenuta direttamente dal C.t. e dalla Federazione: troppo forte l’amore per la maglia azzurra per De Rossi, che rientrerà nello staff in vista degli spareggi contro Macedonia e – in caso di passaggio del turno – contro la vincente di Portogallo–Turchia. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi tornerà a far parte dello staff della Nazionale di Roberto Mancini. In una commuovente intervista rilasciata a Sportweek nell’agosto scorso, l’ex centrocampista di Roma e Boca Juniors aveva reso nota la volontà di lasciare lo staff tecnico azzurro per cominciare la sua carriera da allenatore, ma i ritardi causati dal Covid per prendere il patentino ed iscriversi al corso Uefa Pro lo hanno costretto a rimandare l’appuntamento con la panchina. Daniele De RossiCiononostante, l’ex capitano giallorosso non ha saputo dire di no alla richiesta pervenuta direttamente dal C.t. e dalla Federazione: troppo forte l’amore per la maglia azzurra per De Rossi, che rientrerà nello staff in vista degli spareggi contro Macedonia e – in caso di passaggio del turno – contro la vincente di Portogallo–Turchia. SANTO ROMEO

