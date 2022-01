Iss: "L'Rt in Italia scende a 1,31, l'incidenza si stabilizza" (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - L'indice Rt in Italia è pari a 1,31 ed è in calo. E si è stabilizzata l'incidenza settimanale pari a 2.011 ogni 100mila abitanti contro i 1.988 della settimana precedente. E' quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "L'incidenza settimanale a livello nazionale si è stabilizzata: 2.011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2021) contro i 1.988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2021)", si legge nell'analisi. "Nel periodo 22 dicembre 2021 - 4 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici - si legge nel rapporto dell'Iss - è stato pari a 1,31 (range 1,00 - 1,83), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma ancora al di sopra della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - L'indice Rt inè pari a 1,31 ed è in calo. E si èta l'settimanale pari a 2.011 ogni 100mila abitanti contro i 1.988 della settimana precedente. E' quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "L'settimanale a livello nazionale si èta: 2.011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2021) contro i 1.988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2021)", si legge nell'analisi. "Nel periodo 22 dicembre 2021 - 4 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici - si legge nel rapporto dell'Iss - è stato pari a 1,31 (range 1,00 - 1,83), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma ancora al di sopra della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di ...

