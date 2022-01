Irma Testa | Vivo il orientamento sessuale con tranquillità | a mamma l' ho detto a 15 anni

(Di venerdì 21 gennaio 2022) E' un messaggio importante quello cheha lanciato con il suo coming out, fatto a dicembre, rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze che trovano difficoltà...

Sport Fanpage

Infine,sarà ospite di Silvia Toffanin: la prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana si racconterà a cuore aperto.Nel quintetto di atlete selezionate, nella stessa categoria troviamo anche la pesista Giorgia Bordignon, il bronzo olimpico nel pugilato, l'arciera Lucilla Boari e la karateka Viviana ...La prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana, Irma Testa, ospite di Verissimo sabato 22 gennaio, parla per la prima volta in televisione del suo orientamento sessuale. Una scelta coraggios ...Torna il consueto appuntamento del weekend con "Verissimo", in onda sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022, alle ore 16.30.