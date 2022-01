Invasione di scarabei in Argentina: milioni di insetti intasano le tubature e ricoprono i tetti. È allarme a Santa Isabel (Di venerdì 21 gennaio 2022) Invasione di scarabei in Argentina. Siamo a Santa Isabel, nella provincia della Pampa. Qui, stando a quanto riportato da ABC News, a causa del caldo record e delle forti piogge, la città sta affrontando una infestazione di scarabei che sono usciti allo scoperto per le strade. Gli insetti hanno riempito intere piscine, fognature addirittura ricoprendo e danneggiando la copertura di diversi tetti. “Sono ovunque, nelle case, nei negozi”, si è lamentato con i media il sindaco Cristian Echegaray. Gli insetti non mordono o pungono, ma sono protetti da un guscio robusto e hanno la tendenza a colpire le cose mentre volano, quindi si consiglia alla gente del posto di coprirsi il viso quando si è fuori per evitare lesioni. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)diin. Siamo a, nella provincia della Pampa. Qui, stando a quanto riportato da ABC News, a causa del caldo record e delle forti piogge, la città sta affrontando una infestazione diche sono usciti allo scoperto per le strade. Glihanno riempito intere piscine, fognature addirittura ricoprendo e danneggiando la copertura di diversi. “Sono ovunque, nelle case, nei negozi”, si è lamentato con i media il sindaco Cristian Echegaray. Glinon mordono o pungono, ma sono proda un guscio robusto e hanno la tendenza a colpire le cose mentre volano, quindi si consiglia alla gente del posto di coprirsi il viso quando si è fuori per evitare lesioni. Una ...

