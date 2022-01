Interventi rifiutati ai no vax: emergono nuovi casi. Gli ospedali si difendono: valutiamo solo l’urgenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) nuovi casi di persone che si sono viste rifiutare Interventi chirurgici perché non vaccinate emergono dalle cronache. Dopo gli episodi denunciati nel corso della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano è oggi La Verità a raccontare altre due vicende simili. Una, secondo quanto riferito dalla protagonista, si sarebbe verificata nuovamente al Galeazzi di Milano; l’altra al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La denuncia di nuovo caso al Galeazzi di Milano Il primo caso riguarda la signora Eleonora, affetta artrosi del trapezio metacarpale. Sentita dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, la donna ha riferito che «il 14 gennaio avevo la visita specialistica, mi è stato detto che tempo due mesi sarei stata operata, ma quando ho rivelato che non ho fatto il vaccino il discorso si è chiuso». La signora Eleonora ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022)di persone che si sono viste rifiutarechirurgici perché non vaccinatedalle cronache. Dopo gli episodi denunciati nel corso della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano è oggi La Verità a raccontare altre due vicende simili. Una, secondo quanto riferito dalla protagonista, si sarebbe verificata nuovamente al Galeazzi di Milano; l’altra al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La denuncia di nuovo caso al Galeazzi di Milano Il primo caso riguarda la signora Eleonora, affetta artrosi del trapezio metacarpale. Sentita dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, la donna ha riferito che «il 14 gennaio avevo la visita specialistica, mi è stato detto che tempo due mesi sarei stata operata, ma quando ho rivelato che non ho fatto il vaccino il discorso si è chiuso». La signora Eleonora ha ...

