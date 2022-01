Inter - Venezia si gioca, Napoli - Salernitana a rischio. Le ultime notizie (Di venerdì 21 gennaio 2022) Napoli - Salernitana resta a forte rischio rinvio. Il club granata, colpito duramente dal Covid - 19, ha annunciato che due giocatori fra quelli contagiati in questi giorni sono ufficialmente guariti, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)resta a forterinvio. Il club granata, colpito duramente dal Covid - 19, ha annunciato che duetori fra quelli contagiati in questi giorni sono ufficialmente guariti, ...

pisto_gol : In tanti si chiedono il perché degli oltre 40 infortuni muscolari del Milan in un anno e mezzo: mi permetto di sugg… - Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Qual è stato l'unico giocatore che ha messo a segno una tripletta in… - raffaelericci13 : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con il Venezia FC per la scelta onesta e spettacolare di scendere in campo contro l'I… - qn_giorno : #InterVenezia, al momento si gioca. Inzaghi riparte dai 'titolarissimi' -