Inter-Venezia si gioca? Arriva il comunicato del presidente dei lagunari! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Covid continua ad essere un fattore per la Serie A, specialmente per il normale svolgimento del campionato. L'ultima squadra ad essere colpita dal virus è stato il Venezia, mettendo a rischio la gara contro l'Inter. A riguardo è intervenuto il presidente dei lagunari, Duncan Niederauer, il quale ha emesso un comunicato ufficiale:"Salvo che i risultati dei test di questa sera non dicano diversamente, è nostra intenzione disputare la partita contro l'Inter alle ore 18.00 del 22 gennaio come da programma."Le squadre rimangono in allerta ma, per il momento, si gioca. Francesco Scanu

