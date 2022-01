Inter-Venezia (per il momento) si gioca: club lagunare con meno di nove positivi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inter-Venezia, per il momento, è confermata. Il match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani a San Siro alle ore 18:00, al momento non subirà nessun rinvio. Entro mezzogiorno infatti il club lagunare doveva inviare la lista dei giocatori indicati, da cui effettuare il conteggio dei positivi e, stando alla posizione della società, ad ora è nelle condizioni di partire per Milano. La situazione rimane ovviamente fluida, poiché continua il monitoraggio grazie ai tamponi e mancano ancora quelli di ieri, oltre a quelli che saranno effettuati domani. Per questo motivo, allo stato attuale, dal punto di vista del club lagunare Inter Venezia si ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022), per il, è confermata. Il match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani a San Siro alle ore 18:00, alnon subirà nessun rinvio. Entro mezzogiorno infatti ildoveva inviare la lista deitori indicati, da cui effettuare il conteggio deie, stando alla posizione della società, ad ora è nelle condizioni di partire per Milano. La situazione rimane ovviamente fluida, poiché continua il monitoraggio grazie ai tamponi e mancano ancora quelli di ieri, oltre a quelli che saranno effettuati domani. Per questo motivo, allo stato attuale, dal punto di vista delsi ...

Advertising

pisto_gol : In tanti si chiedono il perché degli oltre 40 infortuni muscolari del Milan in un anno e mezzo: mi permetto di sugg… - EnricoTurcato : 13 gennaio Milan-Genoa coppa 17 gennaio Milan-Spezia Serie A 19 gennaio #InterEmpoli coppa 22 gennaio Inter-Venezia… - marcoluo : Notizie da Venezia ? Notizie su Bologna Inter ? Notizie su Correa ? Notizie su Sensi ? Rinnovo di Brozovic ?… - sportface2016 : #InterVenezia (per il momento) è confermata. Veneti con meno di nove giocatori positivi e pronti per partire per Mi… - IleMauri : Inter Venezia -