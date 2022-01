Inter-Venezia e Napoli-Salernitana a rischio? La situazione a poche ore dalle partite (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Serie A torna in campo per la 23esima giornata, il turno rischia di essere ancora una volta condizionato dai casi positivi al Covid-19. In particolar modo sono due le partite a rischio rinvio: si tratta di Inter-Venezia e Napoli-Salernitana, le gare sono in programma rispettivamente sabato 22 gennaio alle 18 e domenica alle 15. In casa Venezia, al momento, sono 15 i positivi tra calciatori e membri dello staff, il numero dei giocatori con l’infezione dovrebbe essere di otto. Il limite per richiedere il rinvio della gara è di 9 positività. La situazione sarà più chiara dopo l’esito dei prossimi tamponi, la volontà del Venezia è quella di scendere in campo. situazione più preoccupante, invece, per quanto riguarda ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Serie A torna in campo per la 23esima giornata, il turno rischia di essere ancora una volta condizionato dai casi positivi al Covid-19. In particolar modo sono due lerinvio: si tratta di, le gare sono in programma rispettivamente sabato 22 gennaio alle 18 e domenica alle 15. In casa, al momento, sono 15 i positivi tra calciatori e membri dello staff, il numero dei giocatori con l’infezione dovrebbe essere di otto. Il limite per richiedere il rinvio della gara è di 9 positività. Lasarà più chiara dopo l’esito dei prossimi tamponi, la volontà delè quella di scendere in campo.più preoccupante, invece, per quanto riguarda ...

