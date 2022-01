Infortunio per la stella del Barcellona: sfida con il Napoli a rischio! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 17 febbraio si giocherà Barcellona-Napoli alle 18.45, gara di Europa League. Il club blaugrana ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni di Ansu Fati. Durante la sfida di Copa del Rey, l’attaccante si è infortunato. Ansu Fati Barcellona Barcellona-Napoli, Ansu Fati: le condizioni fisiche Gli accertamenti hanno evidenziato un Infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Nei prossimi giorni di deciderà il trattamento da seguire. Non sono stati resi noti i tempi di recupero ma le prime indiscrezioni parlano di almeno un paio di mesi di stop, Ansu Fati rischia di non essere presente nel match contro il Napoli. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 17 febbraio si giocheràalle 18.45, gara di Europa League. Il club blaugrana ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni di Ansu Fati. Durante ladi Copa del Rey, l’attaccante si è infortunato. Ansu Fati, Ansu Fati: le condizioni fisiche Gli accertamenti hanno evidenziato unal tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Nei prossimi giorni di deciderà il trattamento da seguire. Non sono stati resi noti i tempi di recupero ma le prime indiscrezioni parlano di almeno un paio di mesi di stop, Ansu Fati rischia di non essere presente nel match contro il

