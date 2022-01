Influencer da tutto il mondo negli Emirati per il lancio del brano “Only Dubai” di Benedetta Paravia (Di venerdì 21 gennaio 2022) La cantate Benedetta Paravia, Princess Bee, questo il suo nome d’arte, ha presentato a Dubai, il 18 gennaio scorso alla presenza di cento ospiti vip, tra cui celebrities, artisti arabi, Influencers, bloggers e tanti media, il suo nuovo brano Only Dubai. L’evento si è svolto in un ristorante lounge brasiliano nel centro finanziario della città. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) La cantate, Princess Bee, questo il suo nome d’arte, ha presentato a, il 18 gennaio scorso alla presenza di cento ospiti vip, tra cui celebrities, artisti arabi,s, bloggers e tanti media, il suo nuovo. L’evento si è svolto in un ristorante lounge brasiliano nel centro finanziario della città. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Influencer tutto The Hundred, chiuso round di investimenti guidato da Nicola Volpi ...nota soprattutto per la collaborazione nata nel 2020 e attiva ancora oggi con il famoso influencer ... affermarsi e diventare fenomeni globali, conosciuti in tutto il mondo " ha detto Nicola Volpi " È ...

Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge: 'Se fosse stata con me al GF Vip mi avrebbero espulso' ...a quel punto te le dico tutto e ti dico quello che penso. Anche consapevole del mio destino inevitabile', ha affermato. Tommaso Zorzi contro Katia Ricciarelli: le parole Di recente l'influencer aveva ...

Instagram sperimenta gli abbonamenti (per i contenuti esclusivi dei top influencer) Corriere della Sera Milano, Valeria Cagnina l’influencer tech che rilancerà il quartiere Adriano (costruendo robot) Cagnina ha 21 anni, è famosa in tutto il mondo e ora parteciperà a un progetto nell’ambito della rigenerazione del quartiere: insegnerà agli adolescenti a costruire robot umanoidi ...

Influencer, nuova vita con gli Nft Gli influencer continueranno a essere protagonisti delle strategie aziendali e, anzi, il loro ruolo crescerà anche nel 2022. Crescerà ma cambierà molto guardando sempre di più alle nuove tecnologie. N ...

