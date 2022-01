Incidente sul lavoro: studente muore a schiacciato a 18 anni nell’ultimo giorno di stage (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aveva solo 18 anni, Lorenzo Parelli, studente impegnato in un percorso scuola-lavoro: è morto proprio nell'ultimo giorno di stage in un'azienda meccanica, oggi 21 gennaio 2022. Una putrella gli è caduto addosso, uccidendolo. Lorenzo stava frequentando un progetto di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - appunto la vecchia alternanza scuola-lavoro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aveva solo 18, Lorenzo Parelli,impegnato in un percorso scuola-: è morto proprio nell'ultimodiin un'azienda meccanica, oggi 21 gennaio 2022. Una putrella gli è caduto addosso, uccidendolo. Lorenzo stava frequentando un progetto di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - appunto la vecchia alternanza scuola-L'articolo proviene da Firenze Post.

