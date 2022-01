Incentivi auto - Il governo si muove, ipotesi 450 milioni (non solo per le elettriche) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vi sono pochi dubbi sul fatto che gli Incentivi, quantomeno alle auto elettriche, prima o poi torneranno. A meno che, evidentemente, l'Italia non decida di tirarsi fuori dalla transizione ecologica. Cosa che per un'infinità di motivi, a partire dagli impegni internazionali e da vincoli cui sono soggetti i Paesi della Ue, non è possibile. Dunque, la domanda che tutti si fanno è: quando arriveranno? E a quanto ammonteranno? Il decreto sostegni ter. Sfumata, per vari motivi, l'occasione della legge di bilancio, gli addetti ai lavori si aspettavano un segnale già oggi, con il consiglio dei ministri impegnato a varare una serie di misure di natura economica attraverso il cosiddetto decreto sostegni ter. Pare che invece palazzo Chigi si focalizzerà sul rincaro delle bollette e su nuovi ristori per le attività colpite dalle restrizioni anti ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vi sono pochi dubbi sul fatto che gli, quantomeno alle, prima o poi torneranno. A meno che, evidentemente, l'Italia non decida di tirarsi fuori dalla transizione ecologica. Cosa che per un'infinità di motivi, a partire dagli impegni internazionali e da vincoli cui sono soggetti i Paesi della Ue, non è possibile. Dunque, la domanda che tutti si fanno è: quando arriveranno? E a quanto ammonteranno? Il decreto sostegni ter. Sfumata, per vari motivi, l'occasione della legge di bilancio, gli addetti ai lavori si aspettavano un segnale già oggi, con il consiglio dei ministri impegnato a varare una serie di misure di natura economica attraverso il cosiddetto decreto sostegni ter. Pare che invece palazzo Chigi si focalizzerà sul rincaro delle bollette e su nuovi ristori per le attività colpite dalle restrizioni anti ...

