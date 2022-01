Inaugurato l’anno giudiziario. Reati in calo del 12,6%. Ma non quelli contro le donne. Pendenti 3,1 milioni di cause civili. Curzio: “I tempi dei processi sono ancora troppo elevati” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “L’analisi della situazione della giustizia in Italia mostra come il Paese nel suo complesso un quadro in chiaroscuro, i dati riportati evidenziano criticità e segni di miglioramento”. È quanto ha detto il presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte (qui gli interventi) alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sua ultima uscita pubblica del settennato. Periodo che il primo presidente della Corte ha definito “tra i più autorevoli della storia della Repubblica”. Curzio ha evidenziato che “nel settore civile nell’ultimo anno vi è stato un incremento della definizione dei processi rispetto all’anno precedente, complessivamente la crescita è del 9,8%, le nuove ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) “L’analisi della situazione della giustizia in Italia mostra come il Paese nel suo complesso un quadro in chiaroscuro, i dati riportati evidenziano criticità e segni di miglioramento”. È quanto ha detto il presidente della Corte di Cassazione, Pietro, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione deldella Corte (qui gli interventi) alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sua ultima uscita pubblica del settennato. Periodo che il primo presidente della Corte ha definito “tra i più autorevoli della storia della Repubblica”.ha evidenziato che “nel settore civile nell’ultimo anno vi è stato un incremento della definizione deirispetto alprecedente, complessivamente la crescita è del 9,8%, le nuove ...

Advertising

fcolarieti : Inaugurato l’anno giudiziario. Reati in calo del 12,6%. Ma non quelli contro le donne. Pendenti 3,1 milioni di caus… - LaNotiziaTweet : Inaugurato l'anno giudiziario. Reati in calo del 12,6%. Ma non quelli contro le donne. Pendenti 3,1 milioni di caus… - arch_passarella : RT @tg2rai: Inaugurato in #Cassazione l'anno giudiziario. #Curzio: 'Femminicidi e morti sul lavoro, dati sconcertanti. Inaccettabili tempi… - tg2rai : Inaugurato in #Cassazione l'anno giudiziario. #Curzio: 'Femminicidi e morti sul lavoro, dati sconcertanti. Inaccett… - cronachelucane : INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022 - L’anno giudiziario 2022 viene inaugurato il 21 gennaio presso la Corte di Cas… -