Inaccettabile ". Anche Travaglio scarica Grillo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il direttore del Fatto se la prende con il comico genovese per il caso Moby: "Per sua fortuna, i ministri e i parlamentari 5 Stelle hanno ignorato quelle chat e non hanno fatto alcun favore a Onorato"

...un comportamento" il fatto di " ricevere soldi da un concessionario pubblico, inoltrare le sue richieste a ministri e parlamentari 5 Stelle e poi girare a lui le loro risposte "....Ed è da segnalareil fenomeno delle violenze e minacce nei confronti di specifiche categorie di persone particolarmente esposte, quali i giornalisti o gli amministratori locali ....Il direttore del Fatto se la prende con il comico genovese per il caso Moby: "Per sua fortuna, i ministri e i parlamentari 5 Stelle hanno ignorato quelle chat e non hanno fatto alcun favore a Onorato" ...Le mie posizioni politiche sono note Le mie posizioni politiche sono note. Non lo voterò, assolutamente». La senatrice del M5s Elvira Evangelista lascia il Movimento. di Franco Stefanoni. Sul capo del ...