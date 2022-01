In Italia 179.106 casi covid e 373 morti, il tasso di positività giù al 16% (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Ancora segnali di stabilizzazione, che potrebbe preludere alla discesa, per la curva epidemica in Italia.I nuovi casi sono 179.106, contro i 188.797 precedenti e soprattutto i 186.253 di venerdì scorso: il 4% in meno. Con 1.117.553 tamponi, 7mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende di un punto, dal 17% al 16%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 373 (ieri 385), per un totale di 142.963 vittime dall'inizio dell'epidemia. Le terapie intensive sono 9 in più (ieri +10) con 148 ingressi del giorno, e salgono a 1.707, mentre dopo diverse settimane si registra un calo dei ricoveri ordinari, 174 in meno (ieri +159), 19.485 in tutto. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 32.677 contagi, seguita da ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Ancora segnali di stabilizzazione, che potrebbe preludere alla discesa, per la curva epidemica in.I nuovisono 179.106, contro i 188.797 precedenti e soprattutto i 186.253 di venerdì scorso: il 4% in meno. Con 1.117.553 tamponi, 7mila più di ieri, tanto che ildiscende di un punto, dal 17% al 16%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 373 (ieri 385), per un totale di 142.963 vittime dall'inizio dell'epidemia. Le terapie intensive sono 9 in più (ieri +10) con 148 ingressi del giorno, e salgono a 1.707, mentre dopo diverse settimane si registra un calo dei ricoveri ordinari, 174 in meno (ieri +159), 19.485 in tutto. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 32.677 contagi, seguita da ...

