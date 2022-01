In Austria obbligo vaccinale per tutti. E’ il primo paese europeo (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Europa procede in ordine sparso sulla battaglia alla variante Omicron: Francia e Regno Unito allentano le misure, ma a condizionarne le scelte ci sono fattori politici (le prossime elezioni per Macron, il crollo di popolarità anche dentro il suo partito per Johnson). La Repubblica Ceca ha introdotto l’obbligo vaccinale ma ha fatto poi marcia indietro. In Italia l’obbligo è solo per gli over 50, mentre da febbraio l’Austria sarà il primo paese europeo ad imporre la vaccinazione a tutti. Austria Il parlamento Austriaco ha infatti approvato l’introduzione del vaccino obbligatorio. La misura entrerà in vigore il 4 febbraio. Inoltre Vienna introdurrà una lotteria nazionale con premi da 500 euro per incoraggiare chi non si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Europa procede in ordine sparso sulla battaglia alla variante Omicron: Francia e Regno Unito allentano le misure, ma a condizionarne le scelte ci sono fattori politici (le prossime elezioni per Macron, il crollo di popolarità anche dentro il suo partito per Johnson). La Repubblica Ceca ha introdotto l’ma ha fatto poi marcia indietro. In Italia l’è solo per gli over 50, mentre da febbraio l’sarà ilad imporre la vaccinazione aIl parlamentoco ha infatti approvato l’introduzione del vaccino obbligatorio. La misura entrerà in vigore il 4 febbraio. Inoltre Vienna introdurrà una lotteria nazionale con premi da 500 euro per incoraggiare chi non si ...

Advertising

TgLa7 : L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in a… - fanpage : L'Austria diventa ufficialmente il primo paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid per i tutt… - RaiNews : Il parlamento di Vienna ha approvato l'obbligo di vaccino contro il Covid-19 per tutte le persone adulte a partire… - vivereitalia : Austria: approvato obbligo vaccinazione - Stefamart7 : RT @claudeger55: Unica in Europa. Al momento. Ma l'idea della Lotteria a 500 euro a dose è veramente demenziale. In buoni acquisto. 'Premio… -