In Austria dal 4 febbraio obbligo vaccinale per tutti gli adulti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 4 febbraio in Austria entrerà in vigore l'obbligo vaccinale per il covid. Il Parlamento ha approvato ieri sera la misura che fa dell'Austria il primo paese europeo ad aver imposto l'obbligo. Sono ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 4inentrerà in vigore l'per il covid. Il Parlamento ha approvato ieri sera la misura che fa dell'il primo paese europeo ad aver imposto l'. Sono ...

TgLa7 : L'#Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue. Il via libera dal Parlamento dopo ore di dibattito in a… - RaiNews : Il parlamento di Vienna ha approvato l'obbligo di vaccino contro il Covid-19 per tutte le persone adulte a partire… - Agenzia_Ansa : L'Austria approva l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid, è il primo Paese europeo a farlo. Il via… - murron79747453 : @DiegoFusaro In Italia succede di peggio. L’Austria fa un vero obbligo con le responsabilità e una sanzione solo am… - _DAGOSPIA_ : L’AUSTRIA È IL PRIMO PAESE EUROPEO A INTRODURRE L’OBBLIGO VACCINALE DAL 4 FEBBRAIO: L’APPROVAZIONE È… -