Imprese | Unioncamere | Sud traina nuove iscrizioni nel 2021 +109mila | Campania in testa +12 732

Il Mezzogiorno è l'area del Paese che registra nel 2021 il maggior numero di iscrizioni: quasi 109mila le nuove Imprese nate lo scorso anno, a fronte di circa 72mila cessazioni. E' quanto emerge dal Registro delle Imprese delle Camere di commercio, l'anagrafe ufficiale delle Imprese italiane. Il risultato mostra un saldo positivo di poco meno di 37mila unità, che per un terzo si deve al risultato della Campania (+12.732). Il Nord Ovest segna un incremento dello stock di Imprese di oltre 20mila unità, grazie a 91mila iscrizioni e 70mila cancellazioni. A spiccare in quest'area è la Lombardia con 14mila Imprese in più in un anno. A seguire il Centro, con un saldo complessivo di poco meno di 20mila Imprese

