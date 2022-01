Imprese e famiglie italiane non sono in grado di restituire i 70 miliardi di debito accumulati (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Imprese e famiglie italiane non sono in grado di restituire i quasi 70 miliardi di euro di debito accumulati. A questo punto una proroga delle moratorie da parte del governo, che consentirebbe di congelare la situazione ancora qualche mese in attesa di superare l’emergenza pandemica, è un atto dovuto. Solo così potremo passare da uno stato di emergenza alla ripartenza tanto auspicata che, finora, sta riguardando solo pochi ambiti della nostra economia”. E’ l’allarme lanciato da Francesco Cacciola, presidente dall’Ond (Osservatorio nazionale sul debito con banche e finanziarie), nel corso del webinar “Italiani troppo indebitati…” promosso in collaborazione con il Centro studi sulla crisi economica delle ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 gennaio 2022) “nonindii quasi 70di euro di. A questo punto una proroga delle moratorie da parte del governo, che consentirebbe di congelare la situazione ancora qualche mese in attesa di superare l’emergenza pandemica, è un atto dovuto. Solo così potremo passare da uno stato di emergenza alla ripartenza tanto auspicata che, finora, sta riguardando solo pochi ambiti della nostra economia”. E’ l’allarme lanciato da Francesco Cacciola, presidente dall’Ond (Osservatorio nazionale sulcon banche e finanziarie), nel corso del webinar “Italiani troppo indebitati…” promosso in collaborazione con il Centro studi sulla crisi economica delle ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie al ministro Giorgetti che ha convocato la riunione sul caro-energia al Mise. È necessario che governo interv… - Azione_it : Bisogna intervenire subito sul #CaroBollette perché rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Per affront… - AngeloCiocca : Qui le misure strutturali che il governo sta valutando per alleggerire in modo stabile le #bollette di #famiglie e… - lavocedialba : 'Il Governo sostenga imprese, lavoratori e famiglie con figli in DAD' - ErneCremonesi : RT @Azione_it: Bisogna intervenire subito sul #CaroBollette perché rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Per affrontare la cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese famiglie Ristori e bollette più basse per oltre 1 milione di imprese Se la legge di bilancio ha già stanziato 3,8 miliardi per alleviare il peso delle bollette per le famiglie e i professionisti, ora i destinatari sono le imprese nella fascia oltre i 16,5 kilowatt di ...

Caro bollette, cabina di regia e poi il Cdm Se le misure della manovra guardavano soprattutto alle famiglie, questa volta l'intervento dovrebbe dare una mano anche alle imprese - e agli enti locali - che a loro volta sono alle prese con ...

Bollette, Cifa Italia: "Interventi immediati a favore di imprese e famiglie" Today.it Caro-bollette, dal Comune 300mila euro Stanziati gli aiuti per le famiglie e già definita la graduatoria. "Non si può mettere di nuovo in ginocchio il sistema sociale" ...

Oggi il decretoRistori e bollette più basse per oltre 1 milione di imprese Il provvedimento, slittato da ieri, dovrebbe arrivare oggi in consiglio dei ministri. Ci sarà prima una cabina di regia. L’entità potrebbe arrivare a 5,3 miliardi, con una operazione di taglio degli o ...

Se la legge di bilancio ha già stanziato 3,8 miliardi per alleviare il peso delle bollette per lee i professionisti, ora i destinatari sono lenella fascia oltre i 16,5 kilowatt di ...Se le misure della manovra guardavano soprattutto alle, questa volta l'intervento dovrebbe dare una mano anche alle- e agli enti locali - che a loro volta sono alle prese con ...Stanziati gli aiuti per le famiglie e già definita la graduatoria. "Non si può mettere di nuovo in ginocchio il sistema sociale" ...Il provvedimento, slittato da ieri, dovrebbe arrivare oggi in consiglio dei ministri. Ci sarà prima una cabina di regia. L’entità potrebbe arrivare a 5,3 miliardi, con una operazione di taglio degli o ...