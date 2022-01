Impatto sanitario dall’attività del siderurgico di Taranto, rapporto Oms VIDEO Commissionato dalla Regione Puglia all'Organizzazione mondiale della Sanità (Di venerdì 21 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: In diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Puglia, il rapporto di valutazione di Impatto sanitario per gli scenari produttivi dell’acciaieria di Taranto, condotto dall’OMS, Organizzazione mondiale della Sanità, Commissionato dalla Regione Puglia e coordinato da Francesca Racioppi (Direttrice del Centro Europeo OMS per l’Ambiente e la Salute) e da Marco Martuzzi (Direttore del Dipartimento Ambiente dell’Istituto Superiore di Sanità. Intervengono alla presentazione: Michele Emiliano, Presidente ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 21 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso: In diretta streaming sulla pagina Facebook, ildi valutazione diper gli scenari produttivi dell’acciaieria di, condotto dall’OMS,e coordinato da Francesca Racioppi (Direttrice del Centro Europeo OMS per l’Ambiente e la Salute) e da Marco Martuzzi (Direttore del Dipartimento Ambiente dell’Istituto Superiore di. Intervengono alla presentazione: Michele Emiliano, Presidente ...

