Ilicic si ferma ancora | “sta di nuovo male | come dopo la prima ondata di Covid”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuove voci preoccupanti su Josip, calciatore dell’Atalanta capace di incantare nel campionato di Serie A con giocate di altissimo livello grazie ad una qualità tecnica sopra la media. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, dietro al forfait nella partita di campionato contro l’Inter ci sarebbero problemi personali simili a quelli che lo avevano colpitoladi, circa due anni fa. Lo sloveno starebbe facendo i conti con le sofferenze personali che lo avevano condizionato nei mesi scorsi, quando si allontanò per un po’ di tempo dalla squadra e dal mondo del calcio. Adesso questodisturbo che lascia ombre sul futuro da calciatore.è legato da un contratto in scadenza nel 2023, ma adesso dovrà pensare a risolvere la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic ferma

CalcioWeb

