(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilvuolesabato pomeriggio contro l'Inter. Oggi prima di mezzogiorno il club veneto ha depositato in Lega ladei 25 giocatori richiesta dal nuovo regolamento: in base ai ...

Advertising

ilcirotano : Il Venezia ha consegnato la lista, al momento può giocare a San Siro - - ale_visentin : RT @Gazzetta_it: Il Venezia ha consegnato la lista, al momento può giocare #intervenezia - sportli26181512 : Il Venezia ha consegnato la lista, al momento può giocare a San Siro: Il Venezia ha consegnato la lista dei 25, al… - 13d5e827fcb847d : RT @Gazzetta_it: Il Venezia ha consegnato la lista, al momento può giocare #intervenezia - Gazzetta_it : Il Venezia ha consegnato la lista, al momento può giocare #intervenezia -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia consegnato

La Piazza

Ilvuole giocare sabato pomeriggio contro l'Inter. Oggi prima di mezzogiorno il club veneto ha depositato in Lega la lista dei 25 giocatori richiesta dal nuovo regolamento: in base ai nominativi ...... mentre quello definitivo andràentro il 4 febbraio. Il gruppo squadra deve essere ..., 15 positivi nel gruppo squadra Lo ha comunicato la società nella giornata di giovedì, casi di ...Restano a rischio due partite nel weekend in Serie A, incertezza legata alle ultime positività al Covid nei gruppi squadra di Venezia e Salernitana. Attesi sabato alle 18.00 dall'Inter, come riporta A ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.