Il traffico di influenze illecite (Di venerdì 21 gennaio 2022) Valeria Zeppilli - Il reato di traffico di influenze ex art. 346-bis del codice penale punisce lo svolgimento di attività di intermediazione o di lobbying su pubblici funzionari colpendo tre distinte condotte. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Valeria Zeppilli - Il reato didiex art. 346-bis del codice penale punisce lo svolgimento di attività di intermediazione o di lobbying su pubblici funzionari colpendo tre distinte condotte.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - CarloCalenda : Il traffico di influenze è un reato che si presta a interpretazioni troppo elastiche per essere credibile. Ma io pe… - ilriformista : L’accusa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle è di traffico di influenze: nel mirino ci sono i contra… - gandolag : @chiaberger È traffico d’influenze - crazybalzano : Per molto meno, alcune Procure indagano per “traffico di influenze”… invece questi nazistelli del XXI secolo prospe… -