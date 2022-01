Il taglio scalato di Valentina Ferragni che ci fa già pensare alla primavera (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un nuovo look per l'influencer, che ha fatto impazzire Instagram con un'acconciatura sbarazzina che ci riporta subito negli Anni '90. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un nuovo look per l'influencer, che ha fatto impazzire Instagram con un'acconciatura sbarazzina che ci riporta subito negli Anni '90. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Il taglio scalato di Valentina Ferragni che ci fa già pensare alla primavera - maryppls : Spero ci sia un ‘cinque anni dopo’ solo per non rivederla con quel taglio scalato #OurBelovedSummerEp13 - MalumaIlyas : comunque non esiste un taglio scalato più brutto del mio ?? - IOdonna : La foto da portare dal parrucchiere: Cindy Crawford e il nuovo shag - Millazena : Comunque per me che sono portatrice di frangia since 1982 trovo quasi offensivo che si chiami 'frangia' la curtain… -