Il super gol di Orsolini, il tacco di Caprari e...: il meglio di Verona - Bologna (Di sabato 22 gennaio 2022) Nell'anticipo della 23esima giornata di Serie A, il Verona supera al Bentegodi il Bologna per 2 - 1. Gol del vantaggio dei rossoblù con Orsolini, poi lo splendido pareggio di Caprari di tacco e la ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) Nell'anticipo della 23esima giornata di Serie A, ila al Bentegodi ilper 2 - 1. Gol del vantaggio dei rossoblù con, poi lo splendido pareggio didie la ...

Ultime Notizie dalla rete : super gol Il super gol di Orsolini, il tacco di Caprari e...: il meglio di Verona - Bologna Nell'anticipo della 23esima giornata di Serie A, il Verona supera al Bentegodi il Bologna per 2 - 1. Gol del vantaggio dei rossoblù con Orsolini, poi lo splendido pareggio di Caprari di tacco e la rete decisiva di Kalinic a pochi minuti dalla fine

Lazio: Marusic blindato, Milinkovic parte solo con una super offerta In campionato ha fin qui realizzato 7 gol e collezionato 8 assist (è il miglior assist - man della Serie A). Il contratto che lo lega alla Lazio ha scadenza 2024, non lontanissima, ma neppure vicina. ...

Tagliafico super gol in Olanda aspettando la chiamata del Napoli Il Napoli Online Sanchez decide la Supercoppa, il gol alla Juventus diventa… un tatuaggio Il gol col quale Alexis Sanchez ha deciso la finale di Supercoppa italiana con la Juventus è diventato indubbiamente uno dei momenti più iconici della storia recente dell'Inter. Al punto che un tifoso ...

Hellas Verona-Bologna, le pagelle dei rossoblù: Orsolini fa sperare, poi la squadra crolla Buona partita della squadra di Sinisa Mihajlovic nonostante la sconfitta, ma adesso sono sei le partite perse nelle ultime sette di Serie A ...

