Il record della Fiat Campagnola | l' unica vera fuoristrada italiana

La Fiat Campagnola è stata l'unica vera fuoristrada italiana, prodotta in due diverse generazione dal 1951 al 1987 e molto utilizzata anche in ambito militare e dalle forze dell'ordine. Ma l'off-road nata nel Dopoguerra per soddisfare le richieste del Ministero della difesa, ha scritto anche una pagina importante di storia. Nel 1952, infatti, una Fiat Campagnola ha attraversato l'Africa da Sud a Nord in 11 giorni 4 ore 54' 45", un record che, anche per ragioni geo-politiche, non è stato mai più battuto. L'avventura epica della Fiat Campagnola Un'avventura epica, tanto per le condizioni avverse del vasto e vario territorio africano da attraversare quanto per ...

