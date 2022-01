“Il presidente sta ancora dormendo”, ancora bloccato l’acquisto della Salernitana: curioso il motivo (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Lauro, agente di Pasquale Mazzocchi, esterno del Venezia. Di seguito quanto evidenziato: Pasquale Mazzocchi Salernitana “Stiamo aspettando che gli americani si sveglino, che il Venezia risponda alla Salernitana e dia l’ok alla Salernitana. Il direttore mi ha detto che era ancora notte in America (ride, ndr). Non si capisce se si giocherà o meno Inter-Venezia, dipende dalle positività. Al momento Mazzocchi è negativo, è in attesa di fare il tampone che dovrebbe essere negativo. Ha fatto il test rapido ed è negativo. Perché il Venezia lo ha ceduto? È una domanda da fare alla società. Noi abbiamo ricevuto l’offerta della Salernitana, era importante ed il ragazzo ha valutato che non ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Lauro, agente di Pasquale Mazzocchi, esterno del Venezia. Di seguito quanto evidenziato: Pasquale Mazzocchi“Stiamo aspettando che gli americani si sveglino, che il Venezia risponda allae dia l’ok alla. Il direttore mi ha detto che eranotte in America (ride, ndr). Non si capisce se si giocherà o meno Inter-Venezia, dipende dalle positività. Al momento Mazzocchi è negativo, è in attesa di fare il tampone che dovrebbe essere negativo. Ha fatto il test rapido ed è negativo. Perché il Venezia lo ha ceduto? È una domanda da fare alla società. Noi abbiamo ricevuto l’offerta, era importante ed il ragazzo ha valutato che non ...

