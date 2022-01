“Il peggior malato di Covid al mondo” | si è ammalato nel 2020 e ha tolto solo ora la maschera per l’ossigeno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “Ildial“. Così i tabloid britannici hanno ribattezzato Andrew Watts, 40enne di Londra, dopo che nelle scorse ore gli è stata finalmente tolta laconche teneva dal Natale del. L’uomo si era infatti contagiato durante le feste ed era stato ricoverato al Queen Elizabeth Hospital di Woolwich con una polmonite. Per otto mesi è stato intubato in terapia intensiva, poi ha trascorso altri due mesi in reparto: la sua è stata una delle degenze più lunghe che i medici abbiano trattato in questi anni di pandemia. Andrew non ha mai smesso di lottare: per cinque settimane è stato in coma indotto, con due collassi polmonari. I sanitari che lo assistevano hanno più volte chiamato la moglie per dirle di prepararsi al peggio, ...