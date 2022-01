Il passo indietro del governo: sì all’acquisto anche di beni non di prima necessità nei supermercati anche per chi è senza Green Pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo le polemiche, è arrivata la spiegazione che ha il sapore del dietrofront. Dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi che estende l’utilizzo della certificazione verde a quasi tutte le attività commerciali, Palazzo Chigi ha voluto precisare che il distinguo tra i beni primari e gli altri non è stato inserito all’interno del decreto. Dunque, il Green Pass non servirà per entrare all’interno dei supermercati e fare acquisti e non saranno neanche effettuati i controlli sul cosa sarà comprato anche da chi non è provvisto di certificazione da tampone, vaccino o guarigione. Green Pass supermercati, il Passo indietro del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo le polemiche, è arrivata la spiegazione che ha il sapore del dietrofront. Dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi che estende l’utilizzo della certificazione verde a quasi tutte le attività commerciali, Palazzo Chigi ha voluto precisare che il distinguo tra iri e gli altri non è stato inserito all’interno del decreto. Dunque, ilnon servirà per entrare all’interno deie fare acquisti e non saranno neeffettuati i controlli sul cosa sarà compratoda chi non è provvisto di certificazione da tampone, vaccino o guarigione., ildel ...

