Il Paradiso delle Signore 6, possibile ritorno di Antonio Amato (FOTO) (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sarà ricordata anche e soprattutto per i ritorni di alcuni storici personaggi. Tina Amato, Anna Imbriani, Roberto Landi e a breve anche Sandro Recalcati, questi sono i volti che erano spariti da un bel po' di tempo dalla soap di Rai 1 e che sono ricomparsi nell'arco di quest'ultima stagione. Tuttavia, stando alle ultime notizie captate su Instagram, prossimamente dovrebbe fare ritorno a Milano un altro personaggio storico e indimenticato. La notizia è che presto la famiglia Amato potrebbe ritrovarsi al completo! Antonio Amato verso il ritorno a Il Paradiso delle Signore 6? Dopo tanti anni di assenza, ecco che Agnese, a breve, potrebbe ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sesta stagione de Ilsarà ricordata anche e soprattutto per i ritorni di alcuni storici personaggi. Tina, Anna Imbriani, Roberto Landi e a breve anche Sandro Recalcati, questi sono i volti che erano spariti da un bel po' di tempo dalla soap di Rai 1 e che sono ricomparsi nell'arco di quest'ultima stagione. Tuttavia, stando alle ultime notizie captate su Instagram, prossimamente dovrebbe farea Milano un altro personaggio storico e indimenticato. La notizia è che presto la famigliapotrebbe ritrovarsi al completo!verso ila Il6? Dopo tanti anni di assenza, ecco che Agnese, a breve, potrebbe ...

Advertising

antonellaa262 : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 24 al 28 gennaio. Dante sembra davvero cambiato, ma una clausola del c… - gvcci_maknae : Ma qualcuno che ha seguito/segue un professore, doc, il paradiso delle signore o in generale qualcuno che vive dell… - val_mastro : Eccole #ilparadisodellesignore - bulgi81 : Ci sta, è un paradiso. Una delle top 5 assolute in Italia. - elisante1984 : @OnceUponATeddy Sei puttana come lei, facciamo una bella Ship con te e lei, già so come chiamarla, il paradiso delle puttane -