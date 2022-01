Il nuovo decreto Covid - Green pass, sì o no? Ecco cosa cambia per gli automobilisti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con il decreto firmato venerdì mattina dal premier Draghi sappiamo ora esattamente in quali locali non sarà necessario esibire alcun tipo di Green pass dal prossimo 1 febbraio e quando scatterà l'obbligo generalizzato della certificazione verde di base: tutto questo avrà delle conseguenze anche per alcuni settori d'interesse per gli automobilisti. Scopriamo, allora, quali novità li attendono. Carburante. Nell'allegato A al nuovo Dpcm, che completa le disposizioni previste dal decreto legge n. 1 dello scorso 7 gennaio, è menzionato il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati tra le attività essenziali. Le pompe di benzina e i distributori di Gpl e metano per auto sono, quindi, liberamente accessibili senza Green ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con ilfirmato venerdì mattina dal premier Draghi sappiamo ora esattamente in quali locali non sarà necessario esibire alcun tipo didal prossimo 1 febbraio e quando scatterà l'obbligo generalizzato della certificazione verde di base: tutto questo avrà delle conseguenze anche per alcuni settori d'interesse per gli. Scopriamo, allora, quali novità li attendono. Carburante. Nell'allegato A alDpcm, che completa le disposizioni previste dallegge n. 1 dello scorso 7 gennaio, è menzionato il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati tra le attività essenziali. Le pompe di benzina e i distributori di Gpl e metano per auto sono, quindi, liberamente accessibili senza...

