Il monologo di Formigli che ricorda di cosa è stato capace Berlusconi quando era al potere | VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Corrado Formigli contro la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale: il conduttore di PiazzaPulita si è lasciato andare in apertura di puntata ad un lungo monologo esponendo i motivi per i quali non ritiene praticabile una salita al Colle da parte del Cav, non lesinando critiche alla politica incapace di trovare un nome alternativo a quello dell’ex presidente del Consiglio. “Non vi parlerò della sua storia giudiziaria, ci vorrebbero quattro puntate di PiazzaPulita. Mi limito a riassumervi questo: quattro processi in corso, escort varie, indagato nell’inchiesta di Firenze per le stragi del 1993, una condanna definitiva nel 2013 per frode fiscale, undici assoluzioni, dieci archiviazioni, otto prescrizioni e due amnistie. Da presidente, la sua foto sarebbe appesa in tutte le Procure della Repubblica: abbiamo provato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Corradocontro la candidatura di Silvioal Quirinale: il conduttore di PiazzaPulita si è lasciato andare in apertura di puntata ad un lungoesponendo i motivi per i quali non ritiene praticabile una salita al Colle da parte del Cav, non lesinando critiche alla politica indi trovare un nome alternativo a quello dell’ex presidente del Consiglio. “Non vi parlerò della sua storia giudiziaria, ci vorrebbero quattro puntate di PiazzaPulita. Mi limito a riassumervi questo: quattro processi in corso, escort varie, indagato nell’inchiesta di Firenze per le stragi del 1993, una condanna definitiva nel 2013 per frode fiscale, undici assoluzioni, dieci archiviazioni, otto prescrizioni e due amnistie. Da presidente, la sua foto sarebbe appesa in tutte le Procure della Repubblica: abbiamo provato ...

