Il ministro della Difesa inglese spiega come smontare Putin (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ho perso il conto di quante volte ultimamente ho dovuto spiegare il significato del termine inglese straw man, il cosiddetto “argomento fantoccio”, ai miei alleati europei. Questo perché il miglior “argomento fantoccio” vivente del momento è la pretesa del Cremlino di essere minacciato dalla Nato. Nelle ultime settimane il commento del ministro della Difesa russo secondo cui gli Stati Uniti starebbero “preparando una provocazione con componenti chimici in Ucraina orientale” ha reso questo “argomento fantoccio” ancora più grande. Ovviamente il desiderio del Cremlino è che noi tutti ci teniamo impegnati con questa falsa accusa, invece che affrontare la vera agenda del presidente della Federazione russa. Un’analisi dei fatti mette però rapidamente fine ai capi d’accusa contro la Nato. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ho perso il conto di quante volte ultimamente ho dovutore il significato del terminestraw man, il cosiddetto “argomento fantoccio”, ai miei alleati europei. Questo perché il miglior “argomento fantoccio” vivente del momento è la pretesa del Cremlino di essere minacciato dalla Nato. Nelle ultime settimane il commento delrusso secondo cui gli Stati Uniti starebbero “preparando una provocazione con componenti chimici in Ucraina orientale” ha reso questo “argomento fantoccio” ancora più grande. Ovviamente il desiderio del Cremlino è che noi tutti ci teniamo impegnati con questa falsa accusa, invece che affrontare la vera agenda del presidenteFederazione russa. Un’analisi dei fatti mette però rapidamente fine ai capi d’accusa contro la Nato. ...

Advertising

emmabonino : Intervenendo dopo la relazione del Ministro #Cartabia sull'amministrazione della giustizia ho sottolineato che res… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “La Lega è al lavoro anche sul tema della disabilità, con particolare attenzione al mondo dell’aut… - carlaruocco1 : #Covid, #dad e #scuola. Mi aspetto, dal ministro dell’Istruzione #PatrizioBianchi, regole precise e semplici da app… - ItalianTalentTV : RT @65_virna: APARTHEID IN OSPEDALE , IL GOVERNO TACE E certo cosa ci si poteva aspettare ? In un caso simile un normale ministro della sal… - ichicchidi : RT @65_virna: APARTHEID IN OSPEDALE , IL GOVERNO TACE E certo cosa ci si poteva aspettare ? In un caso simile un normale ministro della sal… -